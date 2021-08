Blick von San Francisco Bay Richtung Fisherman’s Wharf, im hier so häufigen, kalten Sommernebel. Auch der Summer of Love 1967 soll oft neblig und kühl gewesen sein. Von Mark Twain stammt der Spruch: „Der kälteste Winter meines Lebens war ein Sommer in San Francisco.“ (Foto: Udo Zindel)

SWR SWR - Foto: Udo Zindel