Isabelle Demey

SWR Oliver Reuther

Nach meinem dualen Studium der Medienwirtschaft bei einem großen Verlag habe ich mich gefragt: Wie ist es wohl beim Rundfunk? Das durfte ich dann wenig später wunderbarerweise ausgiebig erfahren, in einem journalistischen Volontariat beim SWR. Dort habe ich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen getroffen, von denen ich vieles gelernt habe, von dem ich bis heute profitiere.

Danach war mir klar: Am schönsten finde ich es am Mikrofon und bei SWR2! Deshalb habe ich dann noch Sprechkunst und Kommunikationspädagogik studiert, an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Bereits während dieses Studiums konnte ich beim SWR ins Team der Profi-Sprecher*innen einsteigen und bin dann einfach dageblieben. Weil es jeden Tag etwas Neues zu lernen gibt, neue Themen, neue Texte, interessante Musik und das alles im inspirierenden Austausch mit klugen Kolleginnen und Kollegen.

Seit 2014 leite ich als Chefsprecherin die Teams der Sprecher*innen in Stuttgart und Baden-Baden. Bei SWR2 präsentiere ich zusammen mit meinem Team die Nachrichten und die aktuellen Musikstrecken im SWR2 Mittags- und Abendkonzert. Außerdem sind wir an vielen Stellen im Programm mit An- und Absagen zu hören oder auch mit künstlerischen Einsätzen, z.B. im Feature und den Literatursendungen. Und nicht zuletzt sorgen wir mittags und abends im sogenannten Selbstfahrbetrieb über längere Strecken auch technisch dafür, dass Sie all unsere vielfältigen Sendungen hören können!