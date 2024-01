Wuppertalerin mit Leidenschaft für alles Französische: gleich nach dem Abitur geht's nach Südfrankreich, auf ein soziales Jahr und Romanistikstudium in Montpellier folgt in Freiburg die eher zähe Arbeit als Übersetzerin. Danach erst Radio-Journalisten-Schule und seit Juni 2000 glücklich in der Aktuell-Redaktion des SWR in Baden-Baden. Bücher, Fahrradfahren, Wandern und natürlich mein Sohn Finn gehören zu meinen liebsten Freizeitbeschäftigungen.