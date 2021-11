Legendäres Klanglabor mit brasilianischem Gitarristen

All der Jazz – 50. SWR NEWJazz Meeting, ein Film von Andreas Ammer

Die filmische Collage „All der Jazz“ von Andreas Ammer geht in 50 stilistisch unterschiedlichen Kapiteln dieser Geschichte des Jazz nach, die auch die Geschichte des SWR NEWJazz Meetings ist: Musiker der ersten Stunde (Peter Brötzmann, Carla Bley, Jasper van't Hof, Eberhard Weber, Barbara Dennerlein) erinnern sich an ihre Auftritte und was alles in den letzten fünf Jahrzehnten im Jazz passiert ist