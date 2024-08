Kyle Shepherd: „Loueke“

Unser Musikstück der Woche bringt diesmal Jazz von dem südafrikanischen Pianisten Kyle Shepherd um dem Star-Gitarristen Lionel Loueke aus Benin. Eine Kostprobe aus ihrer Doppel-CD „SWR NEWJazz Meeting 2016“.

Ein Herzenswunsch wurde wahr: Der südafrikanische Pianist Kyle Shepherd erfüllte sich beim 49. SWR NEWJazz Meeting 2016 einen lang gehegten Traum. Seit Jahren hatten er und der aus dem westafrikanischen Benin stammende Gitarrist Lionel Loueke versucht, zusammen zu arbeiten. Doch das Projekt scheiterte immer wieder an äußeren Umständen.

2016 kam ihr Wunsch-Projekt endlich zustande. Fünf Tage lange tauschten sie sich im Baden-Badener Rundfunk-Studio musikalisch aus. Dort experimentierten Shepherd und Loueke gemeinsam mit vier weiteren südafrikanischen Musikern und erarbeiteten ein Programm, das sie in Konzerten im Sendegebiet der Öffentlichkeit vorstellten.

Eng verbunden mit Herbie Hancock und Chick Corea

Lionel Loueke, der mittlerweile in Luxemburg lebt, hat etwas geschafft, das vor ihm noch keinem anderen Gitarristen gelang: Er ist festes Mitglied sowohl in der Band von Herbie Hancock als auch in der von Chick Corea. Sein musikalischer Partner Kyle Shepherd gilt in Südafrika, was Virtuosität und Tiefe seines Spiels angeht, als legitimer Nachfolger Abdullah Ibrahims.

Eigens für ihre Begegnung beim SWR NEWJazz Meeting 2016 hatte Shepherd ein Stück mitgebracht, das er dem Gitarristen aus Benin gewidmet hat. Unser Musikstück der Woche „Loueke“ bringt Einflüsse aus der westafrikanischen Wassoulou-Tradition (die durch die berühmte malische Sängerin Oumou Sangare prominent vertreten wird) mit den verwinkelten Linien des neueren Jazz zusammen.

Lionel Loueke Pressestelle Mathieu Bitton

Kyle Shepherd spielt in diesem Stück Keyboards und Klavier. Die perkussiven Effekte zu Beginn, die wie eine afrikanische Talking-Drum klingen, kommen von der Gitarre Louekes. Shane Cooper spielt den Elektrobass. Mthunzi Mvubu ist am Altsaxofon zu hören. Und Jonno Sweetman sorgt am Schlagzeug für den unwiderstehlich groovenden rhythmischen Sog.

Fantastische Virtuosität

Zum Schluss glänzt Lionel Loueke mit einem unbegleiteten Solo-Part: Alle Sounds, die wir dort hören – die perkussiven vokalen Klick-Laute, der Gesang und die virtuosen Gitarrenlinien – erzeugt er simultan, ohne Effektgeräte. Fantastisch!

„Lionel Loueke ist einer meiner Helden“, sagt Kyle Shepherd. „Er musiziert auf einem so tiefen, persönlichen Level, er probiert immer etwas Neues. Und er hat die Gitarre gleichsam noch mal neu erfunden. Für jemanden wie mich, der aus Südafrika kommt und der afrikanische Musik ebenso wie Jazz mag, ist Lionel die perfekte Wahl.“