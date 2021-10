Wenn beim Filmdreh das Kamerateam nach Hause geht, fängt die Nachbearbeitung an. Gemeinsam mit der Regie muss dann auch der*die Filmkomponist*in die richtige Musik zu den Bildern finden. Diese Woche stellt die SWR2 Musikstunde fünf Komponisten vor, die großen Anspruch an ihre Werke für die Filmbranche stellen. Schließlich schreiben Tan Dun, Wojciech Kilar, Ralph Vaughan Williams, Michael Nyman und John Corigliano ansonsten für die Konzertbühne.

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Tan Dun:

Crouching tiger, hidden dragon

aus dem Film Tiger & Dragon

Yo-Yo Ma (Violoncello

Shanghai Percussion Ensemble Ensemble

Shanghai Symphony Orchestra Shanghai National Orchestra

Leitung: Chen Xie Yang

Tan Dun:

Desert capriccio

aus dem Film Tiger & Dragon

Yo-Yo Ma (Violoncello)

Kasim (Schlagzeug)

David Cossin (Percussion)

Tan Dun:

For the world

aus dem Fil m Hero

Itzhak Perlman (viol)

China Philharmonic Orchestra and Chorus

Leitung: Tan Dun

Tan Dun:

The Shadow That Haunts Me Wherever I Go

Placido Domingo (Tenor)

The Metropolitan Opera Orchestra

Leitung: Tan Dun

Tan Dun:

Ghost opera für 2 Violinen, Viola, Violoncello

und Pipa mit Wasser, Steinen, Papier und Metall

Akt 3: Dialogue with "Little Cabbage", attacca

Kronos Quartet

Tan Dun:

Water Passion after St. Matthew

Water Cadenza

Elisabeth Keusch (Sopran)

Stephen Bryant (Bariton)

RIAS-Kammerchor

Leitung: Tan Dun

Tan Dun:

1. und 2. Satz, Allegretto und Dolce Molto aus

Internet Symphony: Eroica I-IV

Tan Dun

Tan Dun:

Sinfonie 1997 für Violoncello, Bianzhong,

Kinderchor und Orchester "Heaven Earth Mankind"

Song of Peace (Prelude)

Yo-Yo Ma (Violoncello)

Yip's Children's Chorus

Imperial Bells Ensemble of China

Hong Kong Philharmonic Orchestra

Leitung: Tan Dun

Tan Dun:

8 memories in watercolor op. 1 für Klavier

Nr. 2: Staccato beans. Allegro

Igor Levit (Klavier)

Tan Dun:

8 memories in watercolor op. 1 für Klavier

Nr. 6: Floating clouds. Andante simplice

Lang Lang (Klavier)

Tan Dun:

Suite aus "Banquet"

Nr. 1: Waiting aus dem Film The Banquet

Lang Lang (Klavier)

Shanghai Percussion Ensemble

Shanghai Symphony Orchestra

Leitung: Tan Dun

Tan Dun:

Only for Love

Lang Lang (Piano)

Jane Zhang (Gesang)

Shanghai Symphony Orchestra und Shanghai

Percussion Ensemble

Leitung: Tan Dun