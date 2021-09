„Diese Musik ist ganz nah an meinem Herzen und der Grund, warum ich Dirigent werden wollte“, sagt Dirigent Simon Rattle in SWR2 über Leoš Janáčeks „Jenůfa“. Auch Camilla Nylund, die ihr Rollendebut als Jenůfa gibt, zeigt sich berührt vom Schicksal der Frauenfigur. Die Premiere am 13. Februar in der Staatsoper unter den Linden in Berlin findet zwar ohne Publikum statt. Auf 3Sat können Sie das Ereignis dennoch miterleben. mehr...