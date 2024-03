"Finsterlay“ – Zwei Fotografen haben die ehemaligen Basalt-Steinbrüche in der Vulkaneifel fotografisch festgehalten und zeigen ihren Blick auf diese einzigartige Kulturlandschaft+++Große Knetkunst – Wie Leni Hoffmann Räume denkt, fordert und formt, zeigt sie eindrucksvoll in ihrer aktuellen Ausstellung in der Städtischen Galerie Karlsruhe+++Mit dem Fahrrad von Konzert zu Konzert – Der Dokumentarfilm „Tour de Ländle“ begleitet drei Musiker auf ihrer Reise +++Die queere Kunst von Philipp Gufler – Neue Bilder und Geschichten queeren Lebens sind jetzt in der Kunsthalle Mainz zu erleben+++Kulturtipps – Tanz, magische Fotos, Kafka und Blues+++Fragile Träume – Die Fotografien von Katharina Eglau im Stadthaus Ulm zeigen seltene Einblicke in die arabische Welt