Cellist Manuel Fischer-Dieskau aus Mainz – mit Musik etwas bewegen

Manuel Fischer-Dieskau hat Bachs Cellosuiten eingespielt, das „Lebenswerk jedes Cellisten", wie sie der Mainzer Musikprofessor bezeichnet. Sein Spiel wie auch seine Eigenkompositionen sind geprägt von Leichtigkeit und tief empfundener Freude an der Musik, von der „Sehnsucht, auf dem Instrument zu singen“. Als Sohn des weltberühmten Sängers Dietrich Fischer-Dieskau und einer Cellistin hatte er die Musik schon im Ohr, bevor er auf der Welt war. Sein Talent und die Liebe zur Musik hat er also geerbt. Doch die Auffassung seines Vaters, dass musikalischer Erfolg das Wichtigste im Leben sei, hat er nicht übernommen. Der Cellist und Mainzer Cello-Professor Manuel Fischer-Dieskau: Nicht die Musik ist ihm das Wichtigste im Leben, sondern: Mit ihr etwas zu bewegen! Joris Baumann Mit seiner Musik will er „wirklich etwas bewegen" und nicht nur die glücklich machen, die im Konzert vor ihm sitzen. Darum hat er in Mainz das karitative Festival „Music of Hope" ins Leben gerufen. Eine Konzertreihe, bei der alle Einnahmen an Menschen in Not gespendet werden.