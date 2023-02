per Mail teilen

Ein Konzert für die Heilige Nacht? Ein nächtliches Idyll? Keineswegs! Antonio Vivaldis Konzert „La Notte“ zeigt die dunkle Seite der Nacht: Eine Geisterstunde in einem verwunschenen Palazzo in Venedig. Denn zu Vivaldis Zeiten war Venedig noch geheimnisvoller als heute.

Vivaldis Konzert "La Notte " - Alle Werkangaben auf einen Blick Komponist

Antonio Vivaldi (1678 - 1741) Werk

Konzert für Flöte, Streicher und Basso continuo g-Moll op. 10 Nr. 2 (RV 439) "La Notte" Sätze

Largo

Fantasmi. Presto

Largo

Presto

Il Sonno. Largo

Allegro Interpreten

Isabel Lehmann (Blockflöte)

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz Aufnahme

Konzert vom 16.10.2022 im Konzerthaus, Freiburg

„Tod in Venedig“

Der Reiz Venedigs liegt nicht zuletzt in seiner Morbidität: Verfallene Paläste, wabernder Nebel in dunklen Gassen, eine Friedhofsinsel (auf der auch Strawinsky begraben ist) und Geheimgänge im Dogenpalast, in denen Intrigen geschmiedet wurden (und die Casanova zur Flucht verhalfen).

In Venedig trifft man auf Vergänglichkeit und Geheimnisvolles – idealer Schauplatz für Filme wie „Wenn die Gondeln Trauer tragen“ oder „Tod in Venedig“. Und an solch einem geheimnisumwobenen Ort befinden wir uns auch in Vivaldis Konzert „La Notte“.

„Fantasmi“. Gespenster.

Vivaldi, ein Meister der Programmmusik, erzählt auch in „La Notte“ eine Geschichte, eine Spukgeschichte, sie spielt in einem Palazzo am Canal Grande. Das Grauen kommt auf leisen Sohlen:

Fahles Unisono, leise, punktierte Rhythmen - die Geister rüsten sich. Der Held tritt aus dem im Nebel liegenden Palazzo und die Gespenster fallen über ihn her („Fantasmi“). Gerippe klappern. Flucht, kurzes Verschnaufen – dann fällt der Held in tiefen Schlaf („il sonno“). Alpträume plagen ihn. Die Gespenster kehren wieder in immer neuen (Allegro-)Wellen. Ende offen.

Ein Held im Flötenkostüm

Dieses aufwühlende Konzert „La Notte“ existiert in drei verschiedenen Fassungen. In der frühesten Fassung setzt Vivaldi eine Flöte ein, die die Rolle des Helden übernimmt, Geigen flankieren, ebenso ein Fagott. Vivaldi hat das Konzert vermutlich für die vorzüglichen Bläser der Hofkapelle in Mantua geschrieben, wo er Kapellmeister war.

Dann gibt es eine Version für drei Geigen, Cello und Cembalo und die gängigste Fassung ist die als Flötenkonzert mit Streichorchester. Vivaldi dachte an eine Querflöte. Isabel Lehmann spielt die heutzutage favorisierte Fassung für Blockflöte.

Isabel Lehmann

Blockflöte, Querflöte, Klavier oder Geige? Isabel Lehmann konnte sich lange nicht entscheiden, welchem Instrument sie den Vorrang geben soll. Die „größte Liebe“ aber, sagt sie, war die Blockflöte. Sie wird Jungstudentin an der Freiburger Musikhochschule, studiert nach dem Diplom in den Niederlanden, inspiriert vom Spiel des Flötisten Frans Brüggen.

Sie ist festes Mitglied des Freiburger Barockorchesters und unterrichtet an der Freiburger Musikhochschule.