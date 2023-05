Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Tobias Bleek veröffentlicht Buch über das Jahr 1923

Kommentar

Wird Beethoven jetzt die männliche Mayer? Kein Konzert ohne Komponistin!

Album-Tipp

Bachs Johannes-Passion mit dem Ensemble Concerto Copenhagen



Béla Bartók:

Tanz-Suite, 2. Satz: Allegro molto

New York Philharmonic

Leitung: Pierre Boulez

Wolfgang Amadeus Mozart:

Le nozze di Figaro Opera buffa in 4 Akten, KV 492

Edith Mathis (Sopran)

Gundula Janowitz (Sopran)

Orchester der Deutschen Oper Berlin

Leitung: Karl Böhm

Fritz Kreisler:

Andantino im Stile Martinis

Fritz Kreisler (Violine)

George Falkenstein (Klavier)

Laura Netzel:

Klavierkonzert e-Moll, op. 84

Peter Friis Johansson (Klavier)

Sinfonieorchester Göteborg

Leitung: Ryan Bancroft

Morton Gould:

Boogie-Woogie Etüde

Benjamin Grosvenor (Klavier)

Antonio Vivaldi:

Doppelkonzert B-Dur, RV 547

Diana Tishchenko (Violine)

Christian Poltéra (Violoncello)

Münchener Kammerorchester

Sandy Denny:

Who knows where the time goes

Julia Bullock (Sopran)

Christian Reif (Klavier)

Louise Farrenc:

Ouvertüre Nr. 2 Es-Dur, op. 24

Insula orchestra

Leitung: Laurence Equilbey

Madeleine Dring:

Colour suite, 4. Satz: Blue air

Sarah Cahill (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Concerto D-Dur, BWV 1045

Berliner Barock Solisten

Leitung: Reinhard Goebel

Johann Sebastian Bach:

Johannes-Passion, BWV 245, Nr. 1: Herr, unser Herrscher

Joanne Lunn (Sopran)

Hanna Kappelin (Sopran)

Alex Potter (Altus)

Steffen Jespersen (Altus)

Nicholas Mulroy (Tenor)

Mathias Monrad Møller (Tenor)

Peter Harvey (Bass)

Jakob Bloch Jespersen (Bass)

Concerto Copenhagen

Leitung: Lars Ulrik Mortensen