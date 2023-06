Musik. Gespräche. Gäste.

Am Mikrofon: Ines Pasz

Der Kontrabassist Dominik Wagner möchte seinem Instrument endlich die Aufmerksamkeit verschaffen, die ihm seiner Meinung nach gebührt. Ihn singen lassen, ihn aus dem Schattendasein des Cellos befreien und seine ganzen vielen Facetten präsentieren. Er selbst gehört heute zu den talentiertesten und erfolgreichsten Kontrabassisten unserer Zeit, und das mit gerade mal Mitte 20. Als Stipendiat der Anne-Sophie Mutter Stiftung, als Gewinner von nahezu allen Kontrabasswettbewerben, ausgezeichnet mit einem ECHO und dem Opus Klassik, und mit weltweiten Konzerten ist er der ideale Botschafter für den Kontrabass. In Treffpunkt Klassik extra erzählt Dominik Wagner von dem Leben als Musiker mit dem unförmigen Instrument, von seinen Erlebnissen mit einem begeisterten Publikum und den klanglichen und technischen Möglichkeiten des Kontrabasses.



Musikliste:

Henry Mancini:

"Moon river" aus "Frühstück bei Tiffany's", Bearbeitung

Dominik Wagner (Kontrabass)

Lauma Skride (Klavier)

Nino Rota:

Divertimento concertante, 4. Satz

hr-Sinfonieorchester

Leitung: Peter Zelienka

Ludwig van Beethoven:

Violoncellosonate Nr. 5 D-Dur, 1. Satz, Bearbeitung

Bozo Paradzik (Kontrabass)

Maria Sofianska (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Prelude

Benjamin Schmid (Violine) & Ensemble

Georg Breinschmid (Bass)

Diknu Schneeberger (Gitarre)

Stian Carstensen (Akkordeon)

Miklòs Skuta (Klavier)

Emiko Uchiyama (Marimba)

Edgar Meyer:

Kontrabasskonzert D-Dur, 3.Satz

Edgar Meyer (Kontrabaß)

The Saint Paul Chamber Orchestra

Leitung: Hugh Wolff

Franz Schubert:

"Ständchen" aus "Schwanengesang"

Peter Schreier (Tenor)

András Schiff (Klavier)

Nadia Boulanger:

"Cantique", Bearbeitung

Dominik Wagner (Kontrabass)

Lauma Skride (Klavier)

George Gershwin:

"My man's gone now" aus "Porgy and Bess", Bearbeitung

Matthias Well (Violine)

Lilian Akopova (Klavier)

André Previn:

Doppelkonzert, 1. Satz

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Roman Patkoló (Kontrbass)

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Michael Francis

Giovanni Bottesini:

Kontrabasskonzert Nr. 1 fis-Moll, 3. Satz

Dominik Wagner (Kontrabass)

Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

Leitung: Emmanuel Tjeknavorian

Isaac Albeniz:

Pavana capricho, op. 12

Duo Lontano