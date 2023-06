SWR Junge Opernstars

Caterina Marchesini, Sopran

Caterina Marchesini Michael Pogoda

Caterina Marchesini wurde 1998 in Vicenza geboren und lernte zunächst Klavier und Violine. Schon in jungen Jahren stand sie auf der Bühne und sang im Kinderchor. Ihr Studium am venezianischen Konservatorium Benedetto Marcello bei Stefano Gibellato schloss sie 2021 mit Auszeichnung ab. Ferner studierte sie bei Teresa Perdoncin, Vittorio Terranova, Mara Zampieri und belegte Meisterklassen bei Renata Scotto, Leone Magiera, Ines Salazar, Bruno De Simone und Pia-Marie Nilsson. Zur Zeit schließt sie außerdem ein Jura-Studium mit Schwerpunkt Strafrecht ab.

2019 erhielt sie den "Premio Parma Lirica" und eine Auszeichnung als jüngste italienische Finalistin bei den Giovani Talenti per la Lirica – Premio Ettore Campogalliani in Mantova sowie den Preis Giovani Talenti beim Concorso Giulio Neri. 2021 nahm sie an der Puccini Academy in Torre del Lago teil, wo sie unter der Anleitung von Clarry Bartha und Massimo Iannone in Puccinis "Manon Lescaut" auftrat.

2022 sang sie in Beethovens 9. Sinfonie in Rovereto und Vicenza und debütierte als Giannetta in Donizettis "L'elisir d'amore" in Muscat, Treviso und Cortina. Im September sang sie im Abschlusskonzert des internationalen Gesangswettbewerbes DEBUT 2022 in Weikersheim.

Eva Zalenga, Sopran

Eva Zalenga Laura Zalenga

Geboren 1994 in Biberach (BW) erhielt sie früh ersten Gesangsunterricht und war im Alter von 14 Jahren Preisträgerin bei "Jugend musiziert". Sie studierte in Dresden und Leipzig und erhielt Impulse von Vesselina Kasarova, Rudolf Piernay, Christine Schäfer, Olaf Bär und Hedwig Fassbender. Sie ist Stipendiatin der Lotte Lehmann Akademie und wurde mit dem Deutschlandstipendium ausgezeichnet. Sie war Preisträgerin beim Bundeswettbewerb Gesang 2020 und Gewinnerin des Gesangswettbewerbs der Kammeroper Schloss Rheinsberg. Ihre große Leidenschaft gilt auch dem Liedgesang, den sie mit der Pianistin Doriana Tchakarova intensiv pflegt. Auf der Konzertbühne stand sie im Kulturpalast Dresden sowie im Königsberger Dom in Kaliningrad. In der Spielzeit 2019/20 gehörte sie zum Ensemble des Theater St. Gallen und war an der Oper Leipzig, der Staatsoperette Dresden sowie dem Theater Nordhausen verpflichtet. 2021 debütierte sie am Staatstheater Hannover.

Derzeit ist sie Ensemblemitglied am Theater Regensburg, wo sie als Susanna, Adele und Sophie zu hören ist. In der aktuellen Spielzeit gibt sie das Fräulein Bürstner sowie die Blaue Fee. Nach ihrem Debüt an der Deutschen Oper Berlin steht als nächstes die Royal Danish Opera in Kopenhagen auf ihrer Agenda.

Alma Neuhaus, Mezzosopran

Alma Neuhaus Twin Cities Headshots

Alma Neuhaus wurde 1996 in Minneapolis, Minnesota geboren. Im Alter von fünf Jahren bekam sie ersten Klavierunterricht, wenig später entdeckte sie ihre Liebe zum Gesang. Ihren Bachelor of Music erhielt sie am St. Olaf College in der Nähe ihrer Heimatstadt, wo sie bei Anna Mooy studierte. Den Master of Music erwarb sie an der New Yorker Juilliard School bei Cynthia Hoffmann. 2021 gab sie ihr Rollendebüt als Arcane in Händels "Teseo" mit der Juilliard Opera. Ihre Liebe zum Barock stellte sie als Fillide in "Aminta e Fillide" mit Les Arts Florissants und Bachs "Magnificat in D" unter Beweis.

Alma ist Trägerin des Novick Career Advancement Grant, wurde beim Gerda-Lissner-Liederwettbewerb 2021 mit dem Liederkranz Foundation Prize ausgezeichnet und war Finalistin bei "Neue Stimmen" 2022 in Gütersloh. 2020/21 war sie Vocal Fellow der Music Academy of the West und wirkte in einer Videoproduktion von "Hänsel und Gretel" mit. Sie war Teilnehmerin beim Young Singers Project 2022 der Salzburger Festspiele, in deren Rahmen sie in "Suor Angelica" und "Parsifal" auftrat. 2022 bis 2024 ist sie Mitglied des Opernstudios der Wiener Staatsoper, wo sie Tisbe in "La Cenerentola" und Kate Pinkerton in "Madama Butterfly" verkörpern wird.

Dumitru Mitu, Tenor

Dumitru Mitu Bezim Mazhiqi

Dumitru Mitu wurde 1992 in Cricovia geboren, einer Kleinstadt bei Chișinău, der Haupstadt der Republik Moldau. Als Jugendlicher nahm er Gesangsunterricht an der Musikschule Valeriu Poleacov in Chișinău. 2016 machte er den Bachelor of Music an der Akademie für Musik, Theater und bildende Kunst in Chișinău. Anschließend setzte er sein Studium fort bis zum Master of Arts, den er 2018 erhielt. Er belegte Meisterkurse bei Dmitry Vdovin und erhielt wichtige Impulse von Semyon Skigin, Lyubov Orfenova, Giulio Zappa und Alessandro Amoretti. In der Spielzeit 2016/17 nahm er am Young Artists Opera Program des Bolschoi-Theater in Moskau teil.

Seit 2017 ist Dumitru Ensemblemitglied am National Opera and Ballet Theatre in der moldawischen Hauptstadt. Dort verkörperte er den Lenski in "Eugen Onegin" und den Grafen Vodémont in "Iolanta" von Peter Tschaikowsky. Sein Repertoire umfasst außerdem den Alfredo in Verdis "La traviata" und den Eisenstein in "Die Feldermaus" von Johann Strauß. 2022 sang er in der Neujahrsgala des Opernhauses in Chișinău und erhielt den 3. Preis beim Internationalen Gesangswettbewerb "Neue Stimmen" in Gütersloh. Beim moldawischen Gesangswettbewerb Alexei Starcea wurde er mit dem 1. Preis ausgezeichnet.

Sakhiwe Mkosana, Bariton

Sakhiwe Mkosana Bezim Mazhiqi

Sakhiwe Mkosana wuchs im südafrikanischen Queenstown auf, wo er 1994 geboren wurde. Seine musikalische Ausbildung begann auf der High School. Anschließend studierte er an der University of Fort Hare, wo er als Schüler von Gwyneth Lloyd seinen Bacherlor absolvierte. Ab 2019 sang er im Chor der Oper Kapstadt. Mit "The Passion of Christ" tourte der Chor durch die Niederlande. Weitere Produktionen als Chorsänger waren "Orphée et Euridice" von Gluck, "Porgy and Bess" von Gershwin und 2020 abschließend "La Bohème" von Puccini. Seit 2020 absolviert er ein Aufbaustudium mit Schwerpunkt Oper an der University of Cape Town. Seine Lehrer sind Jeremy Silver und Patrick Tikolo. In einer Hochschulproduktion sang er den Don Alfonso in Mozarts "Così fan tutte". Beim Wettbewerb der Freunde des "Cape Town bursary" 2022 belegte er Platz zwei. Beim internationalen Gesangswettbewerb "Neue Stimmen" in Gütersloh erhielt er den 2. Preis, beim International Opera singing competition 2022 in Portofino erhielt er den Eva Kleinitz Award. 2022 sang er die Titelrolle der namibischen Oper "Chief Hijangua", die in Windhoek uraufgeführt wurde. Im Herbst sang er den Melisso in Händels "Alcina" in einer Koproduktion der University of Cape Town mit der Oper Kapstadt.

Pete Thanapat, Bassbariton

Pete Thanapat Bezim Mazhiqi

Pete Thanapat wurde 1995 in Bangkok, Thailand geboren. Mit 13 erhielt er ersten Klavierunterricht. 2014 begann er ein Bachelorstudium an der Salzburger Universität Mozarteum bei Mario Antonio Diaz-Varas, später in der Liedklasse von Pauliina Tukiainen. 2022 schloss er sein Masterstudium an der Universität in Wien bei Krassimira Stoyanova sowie in der Liedklasse von Angelika Kirchschlager ab. 2014 gab er sein Debüt als Maestro Spinelloccio in "Gianni Schicchi" in Norwegen. In Hochschulproduktionen trat er auf als Ottone in "L'incoronazione di Poppea" und als Graf Almaviva in "Le nozze di Figaro". 2020 sang er in Verdis "Don Carlo" bei den Salzburger Osterfestspielen. In Bangkok gab er den Belcore der thailändischen Erstaufführung von "L'elisir d'amore". Im Salzburger Dom konzertierte er regelmäßig als Solist. Pete war Finalist beim 6. Otto Edelmann Wettbewerb und gewann beim Hilde Zadek Wettbewerb 2019 den Perry Nelson Preis. 2022 war er Finalist beim Gütersloher Wettbewerb "Neue Stimmen" und beim Belvedere Gesangswettbewerb. Er gewann den 2. Preis beim Ferruccio Tagliavini Wettbewerb und war Teilnehmer des Young Singers Project der Salzburger Festspiele. Seit August ist er Mitglied des Opernstudios in Lyon.