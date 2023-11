per Mail teilen

Ein Requiem zu singen, Musik für Verstorbene zu komponieren in einem Krieg, der noch mitten im Gange ist – diesem Projekt hat sich das ukrainische Vokalensemble „Alter Ratio“ angenommen. Zwölf Sängerinnen und Sänger aus Kiew und verstreut aus dem Exil und das SWR Experimentalstudio bringen am 15. November 2023 in der Bad Cannstatter Stadtkirche vier neue Werke für Stimmen und Elektronik zur Uraufführung. Alles steht im Zeichen von Trauer, aber auch von Hoffnung.

Mehr zum Konzert am 15. November 2023 um 20 Uhr in der Bad Cannstatter Stadtkirche in Stuttgart, finden Sie hier.

Musik für Trauer und Trost

Trauermusik – weitere Beiträge aus der Reihe