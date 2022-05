Christian Gerhaher: Lyrisches Tagebuch

Wie lässt sich Musik über die Grenzen von Klassik, Jazz, Rock und Pop hinweg erklären und verstehen? Mit „Listen to this“ liefert der US-amerikanische Musikkritiker Alex Ross eine Antwort auf diese Frage und gibt interessante Einblicke in den vielfältigen Musikbetrieb. Nun ist das Buch in deutscher Übersetzung im Rowohlt Verlag erschienen. Vom Lesesessel aus hat sich Lara Fischer auf eine Reise von Bach bis Radiohead begeben. mehr...