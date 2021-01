Für die Besetzung Violoncello und Klavier hat Ludwig van Beethoven ein überschaubares Œuvre hinterlassen: fünf Sonaten und zwei Variationswerke – sie finden Platz auf zwei CDs, die Nicolas Altstaedt und Alexander Lonquich jetzt in einem erlesen eingespielten Doppelpack vorgelegt haben.

Nicolas Altstaedt und Alexander Lonquich: Ludwig van Beethoven: Cellosonaten Nr.1-5 Pressestelle Alpha Beethoven - Complete Works For Piano And Violoncello Nicolas Altstaedt & Alexander Lonquich Label: Alpha

Dass damals das, was Beethoven selbst komponiert hat, nicht unbedingt begeisterte Zustimmung fand, ist in diversen Sendungen, Artikeln und Büchern inzwischen ausgebreitet worden. Beethoven hatte Lust am Ausloten der Tiefen, am Ungewöhnlichen, am Queren. Erwartungshaltungen zu befriedigen war nicht so seine Sache, weder formal noch harmonisch, zumindest ab der Zeit, als er Probleme mit seinem Gehör bekam und da war er gerade mal 27 Jahre alt.

Beethoven war es, der sich das Modell solcher Cellosonaten als Duo zwischen Klavier und Cello ausgedacht hat. Seine ersten beiden Sonaten hat der 25-Jährige dem Cellobegeisterten preußischen König Friedrich Wilhelm II. gewidmet, nachdem er dessen Starcellisten Jean-Louis Duport am Hof in Berlin gehört hatte. Da konnte er erleben, dass man auf so einem Cello alles spielen kann, wenn man es kann, die aller schönsten Kantilenen und auch das virtuoseste Zeug.

Schöner, finde ich, geht es nicht! Nicolas Altstaedt und Alexander Lonquich gehen faszinierend aufeinander ein, entwickeln spannende Dialoge. Altstaedt bezaubert mit seinem sanglichen und zugleich kernigen Ton, Lonquich mit seiner Delikatesse, seinem perlenden und zugreifenden Spiel. Und der Klang der historischen Instrumente harmoniert wunderbar; das Cello mit den Darmsaiten und ein Wiener Graf Flügel von 1826.

Die Doppel-CD mit den beiden Variationswerken und den 5 Cellosonaten – den beiden frühen, der romantischen A-Dur Sonate in der Mitte und den beiden späten Sonaten op. 102 – ist ein großer Wurf!