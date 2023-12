Anna Lucia Richter über Maria Callas

Ein absolutes Novum in der Theaterwelt: Ein Ballett und zwei Instrumentalensembles gestalten mit einer Distanz von mehr als 600km ein Abendprogramm. Sowohl die technischen Entdeckungen, die in dem langjährigen Entwicklungsprozess gemacht wurden, als auch die intensive Zusammenarbeit von zwei so unterschiedlichen Kunstformen wie Theater und Film haben Pioniercharakter. Das Ziel ist also nicht nur das Ergebnis eines solchen Projektes zu präsentieren, sondern den Weg für die Digitalisierung in den Theatern zu ebnen und zukünftige Ideen weiterzuspinnen. Und wie sich so eine Kooperation zwischen Digital und Analog anhört, hat sich Viktoria Kassel im Festspielhaus Baden-Bande beim Soundcheck zu „Holo Harmonies“ einmal angesehen.