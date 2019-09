Die 68. Ausgabe des ARD-Wettbewerbs ist in den Kategorien Klarinette, Violoncello, Fagott und Schlagzeug ausgeschrieben. In München treten die Musikerinnen und Musiker drei Wochen lang gegeneinander an. Die meisten von ihnen kommen aus dem Ausland. Ein Indiz für das internationale Rennomme des Wettbewerbs, sagt Oswald Beaujean, einer der beiden Festivalleiter, in SWR2. mehr...