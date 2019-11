Christian Elsner zählt zweifelsohne zu den ganz Großen seines Fachs. Er hat in der Semperoper Dresden auf der Bühne gestanden, in der Mailänder Scala, dem Wiener Musikvereinssaal oder der Carnegie Hall in New York. Im zweiten Beruf aber ist er Professor für Gesang an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. mehr...