„Enjoy Jazz“-Festivalchef Rainer Kern: Man muss den Blick verändern

Er hat Enjoy Jazz erfunden und zu einer festen Größe in Europa gemacht. Rainer Kern, geboren und aufgewachsen in Mannheim, hat das Festival 1999 gegründet. Es streckt sich jedes Jahr über sechs Wochen, mit Konzerten in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen.

Woher aber nimmt dieser Mann die Energie und die Leidenschaft? Und wie hat er überhaupt noch Zeit, um nebenher für Mannheim als UNESCO City of Music zu werben und Studiengänge für Kultur- und Event-Management zu initiieren? Dabei geholfen, sagt Rainer Kern, habe ihm mitunter der Gedanke: "Man muss den Blick verändern."



Musikliste aus der Sendung

Harry Warren/John Burke:

Devil May Care

Kandace Springs (Gesang)

Christian McBride (Kontrabass)

Jon Balke:

The Self And the Opposition

Jon Balke (Klavier)

John Coltrane:

Alabama

John Coltrane (Tenorsaxofon)

McCoy Tyner (Klavier)

Jimmy Garrison (Kontrabass)

Elvin Jones (Schlagzeug)

Archie Shepp:

Mama Rose

Archie Shepp (Sopransaxofon, Rezitation)

Jasper van' t Hof (Synthesizer)

Joseph Haydn:

Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze,

Fassung für Streichquartett, 1. Satz: L' Introduzione

Rosamunde Quartett

David Raksin:

My Love And I

Charlie Haden (Kontrabass)

Brad Mehldau (Klavier)

Charlie Parker:

Ornithology

Brad Mehldau (Klavier)

Joshua Redman (Tenorsaxofon)

Claude Debussy:

Reflet dans L' eau (aus Images, Heft 1)

Arturo Benedetti Michelangeli (Klavier)

Ornette Coleman:

Turnaround

Ornette Coleman (Altsaxofon)

Greg Cohen (Kontrabass)

Tony Falanga (Elektrobass)

Denardo Coleman (Schlagzeug)

Susanna Wallumrod:

Garden of Earthly Delights

Susanna & the Brotherhood of Our Lady

Frank Zappa:

Trouble Every Day

Frank Zappa & Mothers of Invention

Gene Taylor:

Why? (The King of Love Is Dead)

Nina Simone (Gesang, Klavier) & Ensemble

Alan Bergman/Kendrick Lamar/Marilyn Bergman/Quincy Jones:

I' m Dying of Thirst

Robert Glasper (Keyboards, Electronics)

Vincente Archer (Elektrobass)

Damion Reid (Schlagzeug)

Ralph Vaughan Williams:

Silence And Music

Gabrieli Consort

Leitung: Paul McCreesh

Gil Scott Heron:

Winter In America

Gil Scott Heron (Gesang)

Brian Jackson (Flöte, Keyboards)