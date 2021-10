Ein Superheld, der seine Kraft aus dem Tragen von Frauenkleidern bezieht. In Steven Applebys Graphic Novel „Dragman“ werden Klischees in einer so witzigen wie komplexen Bildergeschichte gegen den Strich gebürstet.

Rezension von Silke Merten.

Aus dem Englischen von Ruth Keen

Farben von Nicola Sherring

Schaltzeit Verlag, 336 Seiten, 29 Euro

ISBN 978-3-946-97249-5