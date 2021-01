Einer der profiliertesten deutschen Historiker meldet sich wieder zu Wort: Heinrich August Winkler will in „Wie wir wurden, was wir sind — Eine kurze Geschichte der Deutschen“ dem Publikum „ein paar Grundtatsachen“ der Geschichte vorhalten. Das heißt vor allem: An die Lektionen von 1945 erinnern, keine Sonderwege mehr beschreiten, sich im Weltgeschehen nicht mit „Moralpolitik“ hervortun wollen. mehr...