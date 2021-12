Nichts schenken ist auch keine Lösung - Susanne Kippenberger über die Kunst der Großzügigkeit 

Susanne Kippenberger wächst als jüngste von fünf Geschwistern in den 1960er-Jahren in Essen auf. Der Vater ist Zechendirektor aber im Herzen Künstler, die Mutter Ärztin mit Liebe zum Schreiben. Das Haus voller Gäste zu haben ist Alltag. Geburtstage, Vernissagen, Weihnachten, Karneval, zusätzlich noch Fantasiefeste zu feiern und sich zu beschenken prägt die Kinder. Bruder Martin Kippenberger wird Künstler, Susanne nach einem Studium der Germanistik, Anglistik und Amerikanistik Autorin. Seit 1989 ist sie Journalistin beim Tagesspiegel. Bücher hat sie verfasst u.a. über ihren Bruder, die englischen Mitford-Schwestern und - die Kunst der Großzügigkeit.

Musiktitel

Christmas will really be christmas

Black Pumas

Album: Christmas will really be christmas



Money can't buy

Frazey Ford

Album: U kin b the sun



Enttäuscht

Die Höchste Eisenbahn

Album: Ich glaub dir alles



Derfi di hebe

Brandão, Faber, Hunger

Album: Ich liebe dich



You've got a secret

Holly Cole

Album: Night