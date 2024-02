Trinkfest: der Becher

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Man kann sich daran festhalten, man kann seine Hände daran wärmen. Und natürlich kann man auch daraus trinken - so der Becher denn gefüllt ist. Was die Art des Getränks angeht, gibt es für Becher kaum ein Tabu: Ob Kaffee oder Kakao, Bier oder Wein, Wasser oder Limo. Genaugenommen ist der Becher das Allroundtalent unter den Trinkgefäßen. Woran sich allerdings die Geister scheiden: Wann ist ein Becher ein Becher? Kann ein Becher einen Henkel haben? Oder ist es dann eine Tasse?



Die SWR2 Matinee schaut tief in den Becher:

Mit der Erfindung des Pappbechers im Jahr 1907 nimmt auch die Geschichte des Coffee to go ihren Anfang. Wir erzählen sie. Wir machen Station im antiken Griechenland und fragen nach der Bedeutung des Nestorbechers. Und wir blicken in die USA: Dort ist derzeit nur ein Becher angesagt: der Stanley-Cup. Massiv wie eine Thermoskanne, absolut unkaputtbar und heißbegehrt - vor allem bei Teenagern. Und wer weiß heute schon noch, wie der Schwedeneisbecher zu seinem Namen gekommen ist?



Die SWR2 Matinee erzählt Bechergeschichten und stapelt am Ende auch noch hoch: Sport Stacking heißt eine rasante Sportart, bei der Becher in höllischem Tempo auf- und wieder abgestapelt werden.



Die Gesprächspartner der Sendung sind Peter von Möllendorff, Klassischer Philologe, Katharina Küster-Heise, Kuratorin des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart, und Wittus Witt, Zauberer.



Redaktion: Nicole Dantrimont

Musik: Almut Ochsmann