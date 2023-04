Seit 1. Januar müssen Gastrobetriebe wie Tankstellen und Bäckereien Mehrweggeschirr anbieten. Funktioniert das im Alltag? Was sagen Wirte, Kunden und Umweltschützer?

Rund 100 Tage nach Einführung der Angebotspflicht für Mehrweg in der Gastronomie ziehen viele Unternehmen eine positive Bilanz. Auch etliche Kundinnen und Kunden sind begeistert. Von einer Umweltschutzorganisation kommt hingegen heftige Kritik.

Viele Kunden waren zu Beginn skeptisch

Marlen Hess wollte nicht warten. In der Metzgerei Hess in Leonberg-Höfingen (Kreis Böblingen) wird Essen in Mehrwegverpackungen schon seit Sommer 2021 angeboten - mehr als ein Jahr früher als gesetzlich vorgeschrieben. Die täglich anfallenden Berge von Styropor und Aludeckeln waren ihr ein Graus.

Am Anfang seien die Kundinnen und Kunden eher skeptisch gewesen, erinnert sich Marlen Hess: "Was der Bauer nicht kennt, mag er nicht so gern." Doch mittlerweile nutzen 75 bis 80 Prozent ihrer Stammkundinnen und -kunden das Pfandsystem, schätzt sie. Beim Ausliefern von Essen setzt die Metzgerei sogar auf 100 Prozent Mehrweggeschirr.

Essen wird auch weiterhin in Einweggeschirr verkauft

Zum Verständnis: Die aktuell geltende Mehrwegpflicht heißt nicht, dass nur noch Essen in Mehrwegverpackung verkauft werden darf. Die Regelung sieht lediglich vor, dass Gastrobetriebe diese anbieten müssen. Deswegen gibt Metzgerin Hess auf Wunsch auch weiterhin Essen in Wegwerfverpackungen aus Styropor und Aluminium heraus. "Viele Handwerker, die auf dem Bau nichts mit dem Mehrweggeschirr anfangen können, nehmen weiter Einweg."

Trotz der Angebotspflicht für Mehrweggeschirr kann weiter Essen auch in Einweg-Verpackungen angeboten werden. SWR

Nicht nur der Umweltschutz ist Marlen Hess wichtig. Da Mehrwegverpackungen nur einmal angeschafft werden muss, rechnet sich die Umstellung auch finanziell, sagt die Metzgerin. Aludeckel und Styropor-Gefäße mussten jedes Mal neu gekauft werden.

Gastwirt: "Mehrweg ist eine schöne Alternative zu bösem Plastik"

Auch Philipp Schmall, stellvertretender Küchenchef Karls Kitchen in Stuttgart, waren die Einwegverpackungen ein Dorn im Auge. Sein Fazit nach rund 100 Tagen Mehrwegpflicht: "Wir haben eine schöne Mehrwegalternative zu dem bösen Plastik gefunden. Und die Gäste nehmen das supergut an."

"Viele kaufen die Schüssel auch bei uns und nutzen sie als Mikrowellengeschirr zu Hause."

Bis zu 1.000 Mittagessen gehen am Tag in Karls Kitchen in Stuttgart über die Theke. Immer mehr davon in Mehrweggeschirr. Das freut Koch Philipp Schmall. SWR

DEHOGA: Kunden entscheiden, ob es mehr Mehrweg gibt

Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA war zu Beginn gegen die Mehrwegpflicht. Nach rund 100 Tagen zieht Pressesprecher Daniel Ohl eine recht positive Bilanz. "Wir haben durchaus gute Rückmeldungen, also Betriebe, die das auch als Chance sehen, die Gästebindung zu erhöhen. Vor allem in der Speisegastronomie."

Wie viele Essen und Getränke seit Beginn des Jahres in Mehrweg- und wie viele in Einweg-Geschirr verkauft wurden, darüber liegen dem DEHOGA-Sprecher keine Zahlen vor. Die Pflicht, Mehrweg anzubieten, liege beim Gastronomen. Die Möglichkeit, die Mehrwegquote signifikant zu erhöhen, die liege aber bei den Gästen, so DEHOGA-Sprecher Ohl weiter.

Kunde zu Mehrweggeschirr: "Ich find es toll, weil ich weniger Müll erzeuge."

Mehrweg-Verpackungen kosten im Schnitt fünf bis zehn Euro Pfand. Das schreckt viele Kundinnen und Kunden aber nicht ab. Ein Kunde in der Höfinger Metzgerei Hess sagt: "Ich find es toll, weil ich weniger Müll erzeuge. Ich komme fast jeden Tag hierher und jeden Tag so eine Plastikschale in den Müll schmeißen, ist auch blöd." Und eine Kundin ergänzt: "Die Mülltonnen füllen sich mit Plastikmüll. Wenn man das so machen kann, ist das doch perfekt."

Wo gilt die Mehrweg-Regel? Welche Ausnahmen gibt es? Gastrobetriebe, Kantinen, Tankstellen und auch Supermärkte, die Essen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen, müssen seit Anfang Januar für To-go-Getränk und -Essen Mehrwegbecher und Mehrwegboxen anbieten. Die Angebote in der Mehrwegverpackung dürfen dabei nicht teurer sein als in der Einwegverpackung. Für die Mehrwegverpackung kann Pfand verlangt werden, das bei der Rückgabe zurückgezahlt wird. Ausgenommen von der Regelung sind kleinere Geschäfte wie Imbisse oder Kioske, in denen höchstens fünf Personen arbeiten und die gleichzeitig eine Fläche von höchstens 80 Quadratmetern haben. Dort haben Kundinnen und Kunden aber die Möglichkeit, sich ihre Speisen und Getränke in selbst mitgebrachte Mehrwegbehälter füllen zu lassen.

BUND: Mehrwegpflicht ist kompliziert und umständlich

Nicht überall wird das Mehrwegangebot gut angenommen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat deswegen eine Webseite gestartet, auf der Betriebe gemeldet werden können, die gegen die Mehrweg-Angebotspflicht verstoßen. Auch die Umweltschutzorganisation BUND findet die bisherige Regelung alles andere als ausreichend. Sie sei gut gedacht, funktioniere aber nicht, sagt Volker Molthan. Denn wenn die Menschen die Wahl hätten, warum sollten sie dann erst einmal Pfand für ein Mehrweggeschirr ausgeben und dann nach dem Essen oder Trinken erneut anstehen, um den Behälter wieder abgeben?

"So ein System kann nur funktionieren, wenn ich die Mehrwegbehälter wieder unkompliziert zurückgeben kann."

Die Umweltschutzorganisation kritisiert außerdem, dass es unterschiedliche Anbieter gibt und jedes Gastrounternehmen nur verpflichtet ist, die Behälter zurückzunehmen, die es selbst anbietet. Wenn das System funktionieren soll, dann müsse es auch überall unkomplizierte Rückgabemöglichkeiten geben, so der BUND-Sprecher, der sich zum Beispiel Automaten auf Bahnhöfen oder an größeren Kreuzungen vorstellt.

Umweltschützer fordert: Mehrwegverpackungen sollen Pflicht werden

Deswegen fordert der BUND ein einheitliches System, bei dem Pfand-Behälter überall zurückgegeben werden können. Darüber hinaus spricht sich die Umweltschutzorganisation für eine Pflicht aus, bei dem alle To-go-Essen in Mehrweggeschirr verkauft werden.

Stuttgarter Gastwirt kann sich Mehrweg ohne Einweg vorstellen

Auch Michael Neef, Leiter der Breuninger Gastronomie in Stuttgart, kann sich vorstellen, diesen Weg zu gehen: "Ich bin der Meinung, dass Einweg so keine Daseinsberechtigung hat, weil es wunderbare Mehrwegkonzepte gibt und die funktionieren und die Gäste nutzen es und leben es."