Becherstapeln in Rekordgeschwindigkeit - Sport Stacking wird in Stuttgart immer beliebter. Der TV89 Zuffenhausen ist weltweit erfolgreich und holt WM-Titel nach Hause.

Es geht um Geschick und Geschwindigkeit - innerhalb weniger Sekunden stapeln Sport Stacker zwölf Becher aufeinander. Becherstapeln als Sport: Das weckte den Ehrgeiz von Wolfgang Bleischwitz und seinem Sohn. Mit YouTube-Videos brachten sie sich die Sportart selbst bei und 2008 begonnen die beiden an Turnieren teilzunehmen. Nach dem ersten Weltmeistertitel im Eltern-Kind-Doppel, fing er an Kurse im TV89 Zuffenhausen anzubieten. Nun ist das Team des TV89 Zuffenhausen eine ernstzunehmende Konkurrenz weltweit. Die Abteilung Sport Stacking gibt es mittlerweile seit elf Jahren.

Wolfgang Bleischwitz ist seit 16 Jahren leidenschaftlicher Sportler und Trainer für Sport Stacking in Zuffenhausen. Mit seinem Team nimmt er regelmäßig an Meisterschaften in Deutschland und im Ausland erfolgreich teil. Wolfgang Bleischwitz

Vom aktiven Fußballvater zum Sport-Stacking-Trainer

Wolfgang Bleischwitz war als Elternteil im Verein aktiv und unterstützte seinen Sohn Stefan, der Fußball spielte. 2008 begann Stefan sich für Sport Stacking zu interessieren und steckte seinen Vater an. So entstand im Verein eine Abteilung für Sport Stacking mit Wolfgang Bleischwitz als Trainer. Mit einem wachsenden Team stellten sie bereits elf Welt- und Staffelrekorde auf.

Das finde ich an dieser Sportart so toll. Wir trainieren wirklich vom Siebenjährigen bis hin zu mir mit 64 gemeinsam, können uns gegenseitig etwas zeigen, und jeder freut sich für den anderen, wenn es klappt.

Wie funktioniert Sport Stacking?

Alles dreht sich um die Zeit. In Einzel-, Doppel- oder Staffeldisziplinen werden zwölf geformte Becher in einer Pyramide auf- und wieder abgestapelt. Die Geschicklichkeit ist hier entscheidend. Gestapelt wird auf einer Zeitmatte. Dadurch kann auf die Millisekunde genau die Zeit bestimmt werden. In Deutschland liegen die aktuellen Rekorde bei 1,584 Sekunden in der Einzeldisziplin, 7,003 Sekunden in der Doppeldisziplin und 13,698 Sekunden in der Staffeldisziplin.

So kam Sport Stacking nach Deutschland

Der ersten Verein für Sport Stacking gründete sich in Butzbach (Hessen). Ursprünglich kommt die Sportart aus den USA. Eine Lehrerin aus Butzbach brachte sie nach einem zweijährigen USA-Aufenthalt nach Deutschland. Sport Stacking wurde immer beliebter, sodass Turniere und Meisterschaften auch in Deutschland stattfinden. Anfangs wanderten die Rekorde zwischen Deutschland und den USA hin und her, aber mittlerweile mischt auch Asien fleißig mit. Der aktuelle Weltrekord in der Einzeldisziplin kommt aus Malaysia und liegt bei 1,419 Sekunden.

Auf einer Zeitmappe werden die Becher in einer Pyramide auf- und abgestapelt. Jede Millisekunde kann für den Sieg entscheidend sein. Wolfgang Bleischwitz

Die Vorfreude auf die nächste Meisterschaft ist groß

Für Wolfgang Bleischwitz ist der Sport eine Möglichkeit abzuschalten. Die Gemeinschaft im Verein ist ihm viel wert, und er freut sich über neue Gesichter. Während der Corona-Pandemie ist der Nachwuchs eine Zeit lang weggebrochen - jetzt kämen wieder mehr Neulinge dazu. Durch die Weltmeisterschaften, war er schon in vielen Ländern, in die er sonst nie gekommen wäre, erzählt er - zum Beispiel Taiwan und Korea.

Man kann immer noch schneller werden, auch nach 16 Jahren und auch obwohl man 16 Jahre älter geworden ist.

Aus seiner jahrelangen Erfahrung nimmt er mit, dass man vor allem bei den Turnieren ruhig bleiben muss und wenn etwas mal nicht klappt: "ein Schluck Wasser trinken, neu anfangen und sich nicht unter Druck setzen lassen". Am 2. und 3. März sind die Meisterschaften in Achim (Landkreis Verden, Bremen). Dort wird der TV89 Zuffenhausen mit 14 Sportler und Sportlerinnen aus der Abteilung Sport Stacking vertreten sein. Natürlich soll wieder ein Meistertitel nach Zuffenhausen geholt werden.