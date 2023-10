Stein oder nicht Stein? – Die Koralle

Sonntagsfeuilleton mit Monika Kursawe.

Korallenriffe sind faszinierende Lebensräume unter Wasser. Doch die bunten Meeres-Paradiese sind gefährdet. Die SWR2 Matinee taucht ab in die Welt der Korallen und lässt sie strahlen.

Sie sehen aus wie bunte versteinerte Skelette von Unterwasser-Pflanzen, aber tatsächlich sind sie Tiere. Korallen sind Polypen, die Kalk absondern und so riesige bunte Unterwassergebirge bauen. Und die bieten wiederum Raum sind für unzählige Lebensformen. Rund ein Viertel aller Arten in den Ozeanen weltweit leben an und in Korallenriffen. Wahre Unterwasserparadiese! Doch die schillernden Meeresbiotope sind in Gefahr. Klimawandel, Überfischung und Wasserverschmutzung zerstören immer mehr von ihnen. Besonders deutlich wird das am Great Barrier Reef vor der Nordwestküste Australiens, das mit einer Länge von 2300 Kilometern das größte Korallenriff weltweit ist.



Die SWR2 Matinee taucht ein in die fantastische und gefährdete Welt der Korallen. Wir besuchen ein riesiges Korallenbecken im SeaLife in Speyer, sprechen über Schönheit und Gefährdung von Riffen und Atollen, bewundern bunt-gehäkelte Korallen im Museum, betrachten Korallen-Schmuck und erfahren mehr über die Kulturgeschichte dieser faszinierenden Wesen, denn: Korallen faszinieren die Menschen seit eh und je.



Gäste der Sendung sind der Korallenforscher Prof. Christian Wild, Leiter des Instituts für Meeresökologe an der Uni Bremen und die Journalistin und Literaturwissenschaftlerin Jutta Person, Autorin des Buches "Korallen - Ein Porträt".



