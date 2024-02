Schöner Schutt - Ruinen

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

Ruinen sind romantisch und unheimlich gleichermaßen. Sie sind sichtbare Zeichen des Verfalls, spiegeln in ihren Mauern aber auch vergangenes Leben wider. So ragen sie, als Zeitzeugen aus Stein, Beton oder Stahl, in unsere Gegenwart hinein.



Die Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Gegenwart, die Geschichten, die sie erzählen und dass wir in ihnen wandeln können, machen sie so reizvoll für uns, aber auch zu einem Symbol für rückwärtsgewandte Sehnsucht und zur Projektionsfläche für Verfalls-Romantik. Das alles macht den Umgang mit ihnen nicht ganz einfach: sollen Ruinen zum Beispiel wieder aufgebaut werden? Sollen sie im zerstörten Zustand vor weiterem Verfall bewahrt werden oder soll man sie sich selbst und dem Lauf der Zeit überlassen? Diese Fragen haben Architekten, Historiker und Denkmalschützer über Jahrhunderte beschäftigt. Einige dieser Fragen, und mögliche Antworten darauf, gibt uns in dieser SWR2 Matinee Dr. Ulrike Plate vom Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg.



Außerdem durchwandern wir das Schloss Heidelberg, die "schönste Ruine der Welt", wie sie von manchen auch genannt wird. In der Zeitmaschine wohnen wir der versuchten Sprengung der Reichstagskuppel in der Reichstagsruine bei, wir beschäftigen uns mit der seltsamen Mode, sich Burgruinen für den Garten bauen zu lassen, feiern in Ruinen-Bars und gehen der Faszination an "Lost Places" nach.



Wir erzählen die Geschichte der ruinösen Luxus-Finca von Boris Becker, die gleichzeitig mit ihrem Besitzer Aufstieg und Ruin erlebt hat und wir erfahren am Beispiel der Völklinger Hütte, wie Strukturwandel und ein kreatives Kulturmanagement Industrieruinen vor dem Verfall bewahren können.



Gesprächspartnerinnen der Sendung sind Prof. Dr. Ulrike Plate, Abteilungsdirektorin der Bau- und Kunstdenkmalpflege vom Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, der Comedian und Autor Bernhard Hoëcker und der Generaldirektor der Völklinger Hütte, Dr. Ralf Beil.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Almut Ochsmann