Tag des offenen Denkmals in Baden-Württemberg

Am Sonntag findet in Baden-Württemberg der Tag des offenen Denkmals statt. Neben den bekannten Burgen und Schlössern im Land werden auch weniger bekannte Kulturstätten gewürdigt.

Ruinen, Mühlen, Klöster oder einfach nur das unter Denkmalschutz stehende Nachbarhaus: In Baden-Württemberg laden am Sonntag rund 500 Denkmäler ein, für ein paar Stunden hinter ihre sonst oft verschlossenen Türen zu schauen. Seit 1993 wird dieser Tag von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) bundesweit koordiniert. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz". Dabei soll es vor allem um die Spuren gehen, die Menschen über die Jahrhunderte hinweg hinterlassen haben.

Eröffnung bereits am Samstag in Esslingen

Der Denkmaltag wird bereits am Samstagnachmittag (17.00 Uhr) in Esslingen eröffnet. Alle geöffneten Denkmäler in der Stadt können dann in der "Nacht des offenen Denkmals" bis Mitternacht bei freiem Eintritt besichtigt und erlebt werden.

Highlights unter anderem in Freiburg, Reutlingen und Münsingen

Zu den Höhepunkten des Tages zählt die Freiburger Gaskugel, ein 2019 stillgelegter und normalerweise nicht zugänglicher Kugelgasbehälter. In Reutlingen werden Führungen durch die Arbeitersiedlung Gmindersdorf und über die Achalm angeboten, auch steht der Schickhardtstollen bei Seeburg nahe Bad Urach (Landkreis Reutlingen) ebenso offen wie Zellen eines früheren Gefängnisses in Münsingen (Landkreis Reutlingen). Dort haben Gefangene ihre Initialen in die Wände gekratzt. Ebenfalls geöffnet: die Fürstengruft unter der Stifts- und Pfarrkirche St. Jakobus in Hechingen (Zollernalbkreis).

Kann ebenfalls besichtigt werden: Die Sternwarte auf der Uhlandshöhe in Stuttgart dpa Bildfunk picture alliance / DUMONT Bildarchiv | Reinhard Schmid

Jedes zehnte bundesweit angemeldete Denkmal steht in BW

5.000 Denkmäler wurden in Deutschland für den Tag des offenen Denkmals angemeldet. Jedes zehnte ist in Baden-Württemberg. Denkmalpfleger nutzen das Forum auch, um über Probleme und Erfolge ihrer Arbeit zu berichten und zu werben. Das Motto "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz" soll laut DSD-Vertreter Steffen Skudelny "auf eine Entdeckungsreise einladen", gemeinsam mit Experten den Blick für Details an Baudenkmälern zu schärfen und ihre Bedeutung zu entschlüsseln.