Geheimnisvolle Burgruinen, märchenhafte Schlösser, verborgene Schätze der Vergangenheit: Der Landkreis Reutlingen lädt in einem Bildband zu einer besonderen Heimatreise ein.

Zum 50-jährigen Bestehen in diesem Jahr hat der Kreis Reutlingen einen Bildband über Burgen und Schlösser herausgegeben. Neben den bekannten Touristenattraktionen wie den Schlössern Urach und Lichtenstein gibt es darin einige weniger bekannte, teilweise versteckte Ruinen zu sehen. "Ich war sehr überrascht: Es gibt Burgen, die sind in der Natur nahezu nicht mehr wahrnehmbar", sagte Landrat Ulrich Fiedler bei der Präsentation des Bildbands. Es sei wichtig, dieses kulturhistorische Erbe zu erhalten und vor allem auch zu dokumentieren.

Spektakuläre Luftaufnahmen aus dem Kreis Reutlingen

Beeindruckende Luftaufnahmen ermöglichen neue Perspektiven auf die Burgen und Schlösser. Im Bildband sind auch fast vergessene Bauten beziehungsweise Ruinen zu sehen, zum Beispiel die Ruine Hohengenkingen und die Burg Wildenau. Die Bilder stammen von Horst Guth.

Burgen und Schlösser im Landkreis Reutlingen Der Bildband hat 168 Seiten und kostet 36,99 Euro. Er ist im Silberburg Verlag erschienen. Herausgeber ist das Kreisarchiv Reutlingen. Kreisarchiv Reutlingen

Einer der burgenreichsten Landkreise Deutschlands

Michael Kienzle, Historiker und Mittelalterarchäologe an der Universität Tübingen, sagte, dass der Kreis Reutlingen einer der burgenreichsten Landkreise in Deutschland sei. Das liege an den ehemaligen Hochadelsterritorien, von denen es damals einige in der Umgebung gab.

Blick in die Vergangenheit anlässlich des Jubiläums

Aber wieso schaut man gerade jetzt so weit zurück in die Vergangenheit? Der Landkreis Reutlingen feiert 2023 sein 50-jähriges Jubiläum. Es sind verschiedene Events und Publikationen geplant. Eine davon ist der Bildband "Burgen und Schlösser im Landkreis Reutlingen. Faszinierende Zeugen der Vergangenheit aus neuen Perspektiven". Die Idee stammt von Marco Birn, Leiter des Kreisarchivs Reutlingen. Zusammen mit dem Landkreis Esslingen entstand zusätzlich eine Homepage, welche die Burgen und Schlösser der Umgebung zeigt.