per Mail teilen

Das Coronavirus legt das öffentliche Kulturleben lahm: Die Leipziger Buchmesse wurde abgesagt, Konzerte werden auf unbestimmte Zeit verschoben, Künstler*innen müssen in Quarantäne und das Publikum soll sich sowieso fernhalten von allem, was nach Menschenansammlung aussieht. Um die Zeit in den eigenen vier Wänden nicht gar zu lang werden zu lassen, finden Sie hier eine bunte Mischung an kulturellen Angeboten, die man bequem von der Couch aus genießen kann: Bücher, Filme, Konzerte, Hörspiele und Ausstellungen — für jeden Geschmack etwas!

Podcast: Endlich ganze Folgen hören

SWR Oliver Reuther

Während man im „normalen“ Alltag Podcasts oft unterwegs hört, ist jetzt die Gelegenheit, sich Folgen ohne lästige Unterbrechungen ganz gemütlich auf dem Sofa anzuhören. Mit den neuen Infos kann man dann in jeder Konversation glänzen — egal ob es um den Coronavirus, die Vorteile des Landlebens oder den WM-Kofferbomber geht. Am Montag, 16. März, gibt es außerdem die neue Folge des SWR2 True Crime Podcasts „Sprechen wir über Mord?!“.

Keine Buchmesse? Kein Problem!

Statt der großen, mehrtägigen Leipziger Buchmesse gibt es in der ARD am Samstag (14.3.) eine „virtuelle“ Buchmesse mit Gesprächen und Lesungen aus dem Studio. Alle Infos zu den Buchpreis-Nominierten und dem Preisträger Lutz Seiler gibt es da natürlich auch.

Virtuelle Buchmesse nach Absage - die Leipziger Buchmesse findet online statt

Um unabhängige Kleinverlage zu unterstützen, die durch die Absage finanziell bedroht sind, finden sich Lese- und Kaufempfehlungen unter dem Hashtag #bücherhamstern auf Twitter.

Wer sich nicht für ein Buch entscheiden kann, dem hilft vielleicht Carsten Ottes Kurzkritik im Videoformat „Warum dieses Buch“: Unterhaltsam und kurz bringt er aktuelle Neuerscheinungen auf den Punkt.

Auf dem Sofa in der ersten Reihe

Die abgesagten Konzerte des SWR Symphonieorchesters können im Videostream auf SWRClassic live mitverfolgt werden. Am 20. März wird Hartmut Haenchen Kurtág und Bruckner dirigieren, die Übertragung findet natürlich auch im Radio statt.

Außerdem gibt es viele SWR Classic-Konzertmitschnitte auf YouTube.

Die Berliner Philharmoniker bieten bereits seit über zehn Jahren ihre Konzerte in der „Digital Concert Hall“ zum Streaming an. Kostenlos übertragen wird dort am Donnerstag aus dem bis 19. April geschlossenen Konzerthaus ein Abend mit Berio und Bartók, dirigiert von Sir Simon Rattle.

Konzert am 19. April der Berliner Philharmoniker

Opernfans kommen ebenfalls auf ihre Kosten mit dem europäischen „Mozart-Festival“ der Streamingplattform OperaVision: Aus mehreren europäischen Opernhäusern von Helsinki bis Venedig werden vom 11. März bis 17. April Mozart-Produktionen übertragen oder extra für OperaVision aufgezeichnet. Die Stücke sind danach auch als On demand verfügbar.

SWR2 Playlists zum Hinhören

Egal ob im Homeoffice oder in Feierabend-Quarantäne: Musik als Begleitung macht den Tag ein bisschen schöner. Die thematischen Sportify-Playlists von SWR2 laden zum Entdecken von Künstler*innen und Musikstücken von Klassik über Jazz bis Pop ein.

Außerdem finden Sie in unserem Spotify-Profil die Songs aus den verschiedenen SWR2 Sendungen zum Nachhören und Stöbern.

Kunst per Klick

Sekt und Häppchen sollten Sie vorrätig haben, die Vernissagen und Ausstellungen gibt es Online: Das Stadtpalais Stuttgart etwa streamt seine Ausstellungseröffnung „Urban Beauties“ auf Instagram.

Dauer 3:20 min Sendezeit 12:33 Uhr Sender SWR2 „Urban Beauties“ – Jürgen Altmann zeigt im Stadtpalais seine Sicht auf Stuttgart Wenn ein Werbefotograf statt Models seine Heimatstadt porträtiert, kann man auf das Ergebnis gespannt sein. Der Stuttgarter Fotoprofi Jürgen Altmann zeigt seine Stadtansichten unter dem Titel „Urban Beauties“ im Stadtpalais Stuttgart. Mit einer digitalen Vernissage zum Mitmachen. Audio herunterladen (2,7 MB | MP3)

Hörspiele: Reisen mit den Ohren

Wann läuft Helene Fischer auf SWR2? In „Luna Luna“ von Maren Kames, dem Hörspiel zum gleichnamigem Buch, das für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Genauer gesagt wird Helene Fischer hier zitiert, neben anderen Liedverweisen und Popkultur-Zitaten, die beim Entdecken zum Schmunzeln und Nachdenken anregen.

Jens Harzer liest Friedrich Hölderlins „Hyperion oder der Eremit in Griechenland“. © SWR/Alexander Kluge SWR Alexander Kluge

Hölderlin wohnte 36 Jahre in einem Turmzimmer in Tübingen, deshalb ist sein Briefroman und Literaturklassiker „Hyperion“ wahrscheinlich ausgezeichnet geeignet für Quarantäne auf beengtem Raum. Der Schauspieler Jens Harzer liest das Buch für SWR2 zum Hölderlinjahr 2020 in 20 Folgen.

Für kleine (und größere) Ohren

Wenn man nicht mehr raus darf wegen „Corona“ und die Schule fällt auch aus, dann kann es schnell öde werden für Kinder. Hörspiele bringen neue Welten und Geschichten bis ins Kinderzimmer und für Langeweile ist dann keine Zeit mehr — und für Sorgen wegen „Corona“ auch nicht.

Filme und Serien für (un)freiwillige Stubenhocker

Der Film „Contagion“ von 2011 erlebt aktuell ein großes Comeback: Im Film geht es um die rasante, weltweite Ausbreitung eines Virus und die Auswirkungen, die diese Pandemie auf die Menschen hat. Wem das zu nah an der aktuellen Situation ist, für den gibt es zum Beispiel die Verfilmung von Juli Zehs Roman „Unterleuten“ als Dreiteiler.

ZDF- Dreiteiler „Unterleuten“ nach dem Roman von Juli Zeh

Anderer ganz realer Schrecken wird in der Doku-Serie über die ehemalige „Colonia Dignidad“ in Chile gezeigt: Isoliert vom Rest der Welt wurden dort von 1961 bis 2005 in einer Sekte Kinder missbraucht und während der Diktatur Augusto Pinochets Regimegegner gefoltert. Gleichzeitig inszenierte sich die Sekte als „deutsches Musterdorf“.

Und wer richtig „bingen“ möchte, dem sei die ARD Mediathek mit den ersten beiden Staffeln „Babylon Berlin“ ans Herz gelegt. Man kann die 16 Folgen natürlich auch Tag für Tag aufteilen, dann reicht es fast perfekt für eine 14-tägige Quarantäne.

Dauer 4:11 min Sendezeit 6:00 Uhr Sender SWR2 Dritte Runde für die Erfolgsserie „Babylon Berlin“ Die teuerste deutsche Fernsehserie aller Zeiten geht in die dritte Staffel. „Babylon Berlin“– die Kooperation von Sky und der ARD hat vor zwei Jahren alle Rekorde gebrochen und sowohl Kritiker als auch Serienfans überzeugt. Audio herunterladen (3,8 MB | MP3)

Alle Audios aus dem aktuellen Radioprogramm finden Sie natürlich auch in unserer SWR2 App.