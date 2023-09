Mathe für die Massen – Der Heidelberger Professor Christian Spannagel

Christian Spannagel wurde in Medienberichten schon öfter als "der etwas andere Professor" bezeichnet. Das liegt nicht nur an seiner lässigen Erscheinung mit dunkler Kleidung und langen Haaren, sondern vor allem an seinem Verständnis von Wissensvermittlung. Als Professor für Mathematik und ihre Didaktik bildet er an der PH Heidelberg Lehrer aus.

Das Lernen mit digitalen Medien - etwa eine integrierte Lehrmethode namens "Flipped Classroom", also umgedrehtes Klassenzimmer - hat er früh zum Schwerpunkt gemacht.

Schon seit mehr als zehn Jahren betreibt er den Online-Video-Kanal "Math for the masses".

