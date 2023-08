Kochen mit Genussforscher Prof. Thomas Vilgis - Rote Bete mit Erdbeer-Mayonnaise

Dem „mörderischen Wesenskern unseres Kontinents“ sei das Schreiben von David Albahari verpflichtet gewesen – so liest man es heute in den Nachrufen auf den berühmten serbischen Schriftsteller, der sich in seinen Texten so oft in die Untiefen der europäischen Geschichte gewagt hat. Von diesen Untiefen könnten auch die Bayreuther Festspiele erzählen. Seine braune Vergangenheit hängt dem Grünen Hügel bis heute nach – und auch sonst gibt es viel Kritik an den Festspielen. In der WELT wagt man deshalb die große Verteidigung. Und scheitert krachend.