„Bloodywood“ - Indiens unbekannte Heavy Metal-Helden

Eine Sopranistin tritt gewöhnlich im Konzertsaal auf, in der Kirche oder in der Oper. Mit einer Stimme, die verzaubern und zu Tränen rühren kann. Doch was für den Konzertsaal und die Oper gilt, das kann auch im Heavy Metal funktionieren. Anlässlich des am 2. August beginnenden Musikfestivals Wacken Open Air hat sich Jane Höck gefragt: Was passiert, wenn klassisch ausgebildete Stimmen auf krachenden Metal treffen? Und sie hat mit Protagonistinnen der Szene gesprochen.