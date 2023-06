Jetzt zur Urlaubszeit haben sie wieder Konjunktur: CO2-Kompensationen. Geld, das man in einen Fonds oder in ein Projekt einzahlt, um die negativen Klimafolgen etwa eines Fluges auszugleichen. Theoretisch lassen sich so auch die Emissionen „wegkaufen“, die beim Fliegen oder beim Autofahren entstehen. Und auch Unternehmen zahlen CO2-Kompensationen, damit ihre Klimabilanz besser aussieht. Dafür investieren sie teilweise in umstrittene Projekte in anderen Teilen der Welt. Doch das ist nicht immer sinnvoll, nicht jedes Projekt erfüllt die Anforderungen und auch das Thema „greenwashing“ spielt dabei eine Rolle.