Zwiespalt und Zwiesprache – Die komplizierte Freundschaft zwischen einer Linksdenkerin und einer Querdenkerin

Von Manuel Gogos

(Produktion: Deutschlandfunk 2022)

Christine und Melanie lernten sich beim Studium kennen, die beiden waren unzertrennlich. Dann kam Corona und plötzlich wacht eine in einer Diktatur auf, die andere in einer Demokratie. Christine tendiert zur Bewegung der Querdenker, Melanie hat Vertrauen in die Impfung und in die Regierung. Seither ringen die beiden miteinander. Sie munitionieren sich mit Zeitungsartikeln, bombardieren sich mit Youtube-Links und streiten: Leben wir in einer Diktatur, oder in einer der besten Demokratien weltweit? Über die Verwerfungen und Konflikte von zwei Frauen und den Kampf um ihre Freundschaft.