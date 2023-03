Mein Pakt mit den Pillen – Die Sache mit den Antidepressiva

Von Inge Braun

Irgendwann hat sie zu Antidepressiva gegriffen. Wie nach einem Strohhalm. Weil sie die Schmerzen wahnsinnig machten, die sie seit der Schulteroperation quälten. Und wie Blitz- und Stromschläge in ihren Körper einschlugen. Dann wurde bei ihrem Mann ein bösartiger Tumor entdeckt. Der Horrortrip begann. Operation. Strahlentherapie. Chemotherapie. Beide lebten in Höllenangst. Fünf Jahre lang. Bis die Metastasen in der Leber Helmut am Ende umgebracht haben. Die Psychopillen hat sie weiter geschluckt. Sie traut sich nicht mehr, das Zeug abzusetzen. - Antidepressiva: Ein persönlicher Bericht.