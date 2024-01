„Mein Herz kenn ich inzwischen von außen und von innen genau“ – 80

per Mail teilen

Von Sandra Hoffmann

Wie wird man gut alt? Und wer ist man als Achtzigjähriger, was plagt einen und worüber denkt man nach? Wie steht man zum Tod und wie schaut man auf die eigene Vergangenheit? Und kann man Vorbild sein für jemanden, der als jüngerer Mensch aufs Alter schaut? Ein Jahr lang hat Sandra Hoffmann einen Freund begleitet, vom achtzigsten Geburtstag, als nicht klar war, ob er den einundachtzigsten noch schaffen würde. Und sie hat festgestellt, man kann ganz schön jung sein mit Achtzig, ganz schön heiter auch in der größten Not. Und welchen Wert es hat, wenn man offen über sich und sein Leben sprechen kann.