Die Psychologie des Alterns

Am 18. Mai 1848 tagte das erste, frei gewählte deutsche Parlament in der Paulskirche – ein revolutionäres Ereignis. Heute erinnert in der Kirche selbst wenig daran. Hilft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das zu ändern? Er will die Kirche zu einer modernen Erinnerungsstätte machen. Von Joachim Meißner. (SWR 2023)