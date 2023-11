Lauterbachs Revolution? – Doku über den Kampf um die Krankenhausreform

Von Martina Keller

(Produktion: WDR 2024)

Gesundheitsminister Lauterbach plant eine Revolution: weniger und bessere Kliniken. In der Praxis heißt das: Hunderte kleiner Krankenhäuser müssen schließen oder werden zu ambulant-stationären Versorgungszentren. Doch die Länder pochen auf ihre Planungshoheit, die Deutsche Krankenhausgesellschaft will mehr Geld. Bürgerinitiativen kämpfen um jedes Bett. Vor Ort demonstrieren Landräte, Bürgermeister und Bundestagsabgeordnete mit Klinikpersonal und verdi-Aktivisten gegen Schließungen. Was wird von Lauterbachs Revolution am Ende übrigbleiben? Und was bedeutet das für Patientinnen und Patienten?