Der Untergang Amerikas – Porträt Allen Ginsberg

Von Carl Weissner

Carl Weissner ist den meisten bekannt, ohne dass sie es wissen. Er ist es nämlich, der die Texte von Charles Bukowski nach Deutschland gebracht und sie übersetzt hat. - In diesem Essay schreibt er über Allen Ginsberg. Ginsberg, der sich trotz gutbürgerlicher Abstammung immer zu den Gescheiterten und Outsidern der Gesellschaft hingezogen fühlte, der in seinen Gedichten an das schlechte Gewissen seiner Landsleute appellierte … Der Homosexuelle, Drogenabhängige, der Dichter des "Howl" und literarisches Vorbild so vieler Dichter und Songtexter, die nach ihm kommen sollten …

Aus der Reihe "Aus den Archiven" eine Wiederholung von 1976.