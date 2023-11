Der Mutter-Test – Über Adoption in Japan

Von Julia Shimura

Gemeinsam mit ihrem Partner möchte die Autorin ein Kind adoptieren. In Japan, denn dort lebt das Paar. Je länger der Adoptionsprozess dauert, desto mehr kommt sie ins Grübeln: Kann ich die Mutterrolle ausfüllen? In einem fremden Land? Und: Warum habe ich so ein diffuses Gefühl bei der Sache? Die Autorin geht diesem Gefühl nach. In ihrem Feature erzählt sie von den Anforderungen, die ein Paar erfüllen muss, um ein Kind in Japan zu adoptieren, und was das Durchlaufen dieses Prozesses mit ihr macht. Bevor dann plötzlich der Glücksfall eintrifft: Sie bekommen ein Baby. Und das stellt unmittelbar alles auf den Kopf.