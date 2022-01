2 % Gott – Schneidige Chirurgen in Los Angeles

Von Antje Vowinckel

Soll man oder soll man nicht? Mit einem Facelift die Zeit zurückdrehen, mit einem gestrafften Hintern die Jugend wiederbekommen, mit neuen Brüsten groß was hermachen? Oder ist es doch ein Eingriff in die Schöpfung? In Los Angeles geben sich die Schönheitschirurgen bescheiden. Wir machen höchstens zwei Prozent der Arbeit Gottes, sagen sie. Antje Vowinckel ist bei den prominentesten Schönheitschirurgen von Los Angeles in der Sprechstunde gewesen und hat ihr Arbeitsbesteck ausgepackt: das Mikro als Messer, das unter die Haut geht, um die Mentalität der Ärzte zu erforschen. (SWR 2007)