„Ich finde, es sollte jede Person selbst darüber entscheiden, ob sie gendergerechte Sprache verwendet oder nicht“, sagt Carolin Müller-Spitzer, Projektleiterin „Empirische Genderlinguistik“ am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.

Sie plädiert für mehr Toleranz in der aufgeheizten Debatte um den Genderstern: „Es ist ein Irrglaube zu meinen, man müsste sich jetzt immer auf eine Strategie einigen. Auch fast alle konstruktiven Leitfäden sagen, mixen Sie die Strategien. ,,Man müsse sich klarmachen, was man sagen wolle, so Müller-Spitzer. Meistens wolle man die Assoziation dafür schaffen, dass man nicht nur Männer meine, sondern eine gemischte Gruppe im Sinn habe: Es reicht durchaus, am Anfang den Genderstern zu nehmen und dann abzuwechseln. Das ist nicht schlimm, sondern das zeigt die Kreativität und den Werkzeugkasten, den wir zur Verfügung haben.“

Der Streit ums Gendern werde unproduktiv geführt, so Müller-Spitzer. Oft werde dabei nicht der aktuelle Forschungsstand widergespiegelt: „Es gab auch schon einen offenen Brief in der Zeitschrift „Holschuld und Lehre, wo über siebzig amtierende Professor*innen der Germanistischen Linguistik deutlich gesagt haben, es entspreche dem linguistischen Forschungsstand, dass man das generische Maskulinum in Frage stellt.“ Es könne nicht nur eine kleine Gruppe von Linguisten und Linguistinnen für sich in Anspruch nehmen, was die Position der Sprachwissenschaft sei.