Zu wenig Plätze und Personal – was tun gegen die „Kitastrophe“?

Hortbetreuung dringend gesucht! Freiburger Eltern in Not ++ "Wir brauchen ganz neue Ideen!" Interview mit dem Kita-Verband ++ Brief der Woche: Was wir von Andreas Scheuer lernen können ++ Ingelheimer Metzgerei verzweifelt am Lieferkettengesetz

Der Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung ab einem Jahr "feiert" Jubiläum. Doch zehn Jahre nach Einführung könnte die Realität kaum weiter entfernt sein vom damals gegebenen Versprechen: Hunderttausende Plätze fehlen, sowie zehntausende Fachkräfte - so dass immer mehr Einrichtungen die Öffnungszeiten zusammenstreichen. Die neue Stuttgarter Initiative von (Groß-)Eltern und Fachkräften will sich mit Demos und Aktionstagen gegen die "Kitastrophe" wehren. Auch in anderen Städten wie Freiburg hat der Betreuungsnotstand immer weitreichendere Folgen. Reportage von Wolfgang Brauer. Weitere Themen der Sendung: Auch Handwerker können Kinder betreuen: Brauchen wir unkonventionelle Lösungen gegen den Notstand? Ja, sagt Waltraud Weegmann, Vorsitzende des deutschen Kita-Verbands, im Interview.

Wenn das Lieferkettengesetz die Falschen trifft - wie eine kleine Metzgerei in Ingelheim. Reportage von Christoph Mautes.

"Wie Kollegen auf Körpergeruch hinweisen?" und "Kollege rückt mir zu stark auf die Pelle". Antworten von der Knigge-Expertin Carolin Lüdemann. SWR1 Brief der Woche an Andreas Scheuer Die verkorkste PKW-Maut wird noch teurer: Die Bundesregierung hat sich mit den ehemals vorgesehenen Mautbetreibern auf mehr als 240 Millionen Euro Schadenersatz geeinigt. Weil die Verträge geschlossen waren, bevor die EU die Maut wegen Diskriminierung ausländischer Autofahrer kippte. Und der damals verantwortliche Bundesverkehrsminister? Sitzt das Fiasko auf seiner Bank im Bundestag einfach aus. Beneidenswert resilient. Glosse von Anno Wilhelm.