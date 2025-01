Schneller in die Ausbildung: Studie hinterfragt Qualifizierungsmaßnahmen ++ Aktiv gegen die Hochwassergefahr: Zusatzqualifikation als Stauwärterin oder Gewässerführer

Schneller in die Ausbildung: Werden Jugendliche in Qualifizierungskursen nur "geparkt"?

Es gibt doch immer zwei Seiten zu jeder Geschichte. Letzte Woche haben wir in SWR1 Arbeitsplatz eine tolle Qualifizierungsmaßnahme aus Pirmasens vorgestellt, in der Jugendliche fit für eine Ausbildung gemacht werden, wenn sie keinen Ausbildungsplatz gefunden haben oder ihnen wichtige Kompetenzen fehlen. 250.000 Jugendliche bundesweit nehmen jedes Jahr an solchen Angeboten teil. Doch eine neue Umfrage unter Fachkräften zeigt jetzt: Fast zwei Drittel davon bräuchten diese Maßnahmen gar nicht. Unter den richtigen Bedingungen könnten Sie direkt in die Ausbildung durchstarten. O-Töne von Jugendlichen, Gewerkschaften und IHKs von Wolfgang Brauer und Interview mit Studienautor Clemens Wieland, Bertelsmann-Stiftung.

Weitere Themen der Sendung: