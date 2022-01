Wenn Lioba Albus ihre braune Perücke aufsetzt, wird aus der Kabarettistin die saarländische Hausfrau Mia Mittelkötter - mit viel Lebenserfahrung und noch mehr Männererfahrung. Beziehungen zwischen Mann und Frau sind deshalb auch ihr Lieblingsthema.

Lioba Albus im SWR1 Studio-TV Am Sonntag, den 6. Februar 2022 übertragen wir wir SWR1 Leute mit Lioba Albus ab 10 Uhr live im SWR1 Studio-TV.

Lachen garantiert

"Lachen öffnet das Herz, und in ein offenes Herz passt ganz viel Liebe", sagt Lioba Albus. Sie muss es wissen: Schon auf der Schauspielschule hielten sich ihre Kommilitonen den Bauch vor Lachen, wenn sie versuchte, in tragische Rollen zu schlüpfen, bis sie es schließlich aufgab und beschloss das zu tun, was sie am besten kann: Andere zum Lachen zu bringen.

Kabarett

13 Soloprogramme hat sie bis heute auf die Bühne gebracht und nebenbei noch drei Töchter großgezogen. Sie war selbst nicht nur in viele Satiresendungen zu Gast, sondern moderierte die legendäre Radiosendung "Unterhaltung am Wochenende" neben Größen wie Harald Schmidt, Elke Heidenreich oder Hanns-Dieter Hüsch.

Schreiben statt Reden

Als wegen Corona keine Auftritte möglich waren, hat sie das gemacht, was sie schon immer wollte: einen Roman schreiben. Mit der Protagonistin Mila aus „Älter werde ich später‘ gibt es durchaus Gemeinsamkeiten: "Wir sind beide alleinerziehend und Stehauffrauchen."

Bastei Lübbe AG, Köln Älter werde ich später Genre: Roman Verlag: Bastei Lübbe AG, Köln ISBN: 978-3-7857-2758-4