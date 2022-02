Dirk Omlor

In seinem Elternhaus in Zürich gingen Schriftsteller und Filmemacher ein und aus: Persönlichkeiten wie Friedrich Dürrenmatt, Patricia Highsmith, Federico Fellini und Patrick Süskind lernte Philipp Keel schon als Kind kennen. Sein Vater Daniel Keel war der Gründer des renommierten Schweizer Diogenes Verlags, seine Mutter die Malerin Anna Keel. Philipp Keel übernahm 2012 den Verlag seines Vaters. Zuvor hatte er sich in den USA als Filmemacher, Autor und Künstler etabliert. Er drehte einen Dokumentarfilm über den Stamm der Lakota-Sioux in ihrem Reservat. Und seine Fragebuchserie “All About Me“ wurde zu einem internationalen Bestseller mit drei Millionen verkauften Exemplaren. Der Diogenes Verlag ist der größte rein belletristische Verlag Europas. mehr...