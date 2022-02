per Mail teilen

Was macht man, wenn es einem als Saarländer und gelernten Biersommelier in ein kleines Dorf in der Südpfalz verschlagen hat, wo man außer auf Weinfesten keine neue Partnerin kennenlernen kann? Der Journalist und Comedian Dirk Omlor versuchte es mit Online-Dating – und machte dabei skurrile Erfahrungen.