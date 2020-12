per Mail teilen

Immer mehr Haushalte stellen ihren Weihnachtsbaum bereits zum ersten Advent auf. Unsere Tipps für einen schönen Baum vom Kauf bis zum Weihnachtsfest finden Sie hier.

So lange wie möglich soll der Weihnachtsbaum in gutem Zustand die eigenen vier Wände schmücken. Damit dieser seine Nadeln behält, muss er gut mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden. Dabei hilft, täglich das Wasser im Ständer nachzufüllen und es mit einer Prise Zucker anzureichern. Eine zwei Meter hohe Nordmanntanne zum Beispiel, brauche etwa zwei Liter Wasser am Tag sagt Saskia Blümel. Sie ist Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger.

Beim Baumkauf genau hinsehen

Auch der Kauf ist entscheidend. Je frischer der Baum beim Kauf ist desto länger hält er auch im Wohnzimmer durch. "Man erkennt einen frischen Weihnachtsbaum an der Schnittstelle. Wenn die hell ist wurde der Baum erst vor kurzem geschlagen. Ist die Schnittstelle allerdings schon dunkler, liegt der Baum vermutlich schon länger" erklärt Saskia Blümel. Vorsicht beim Kauf von Weihnachtsbäumen, die in Märkten angeboten werden. Weihnachtsbäume halten sich am besten, wenn sie draußen stehen.

Fehler beim Aufstellen vermeiden

Auch auf Fußbodenheizung und andere Heizkörper gilt es zu achten. Soll der Baum lange frisch bleiben, hilft es, wenn Sie ihn nicht direkt vor Heizkörper stellen und Sie die Fußbodenheizung herunterdrehen. Zugluft ist wie zuviel Wärme ebenfalls nicht gut Weihnachtsbäume. Vermeiden Sie lange Phasen vor geöffneten Türen und Fenstern.